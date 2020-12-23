سبب قرار البنك الوطني الاسلامي برفح اغلاق أبوابه حتى اشعار اخر

قرر البنك الوطني الاسلامي فرع رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء اغلاق ابوابه امام عملاء البنك حتى اشعار أخر بسبب اصابة مدير الفرع وعدد من الموظفين بفيروس كورونا.

ونشر البنك بيانًا جاء فيه:

حرصاً منا على اتباع كافة إجراءات الوقاية ولضمان سلامة الجميع.

نحيطكم علماً بأنه سيتم اغلاق فرع رفح ابتداءً من يوم الخميس 24-12-2020م، حتي يتسنى لنا القيام بكافة إجراءات السلامة والتأكد من سلامة كافة موظفي الفرع.

كما يمكنكم التوجه إلي فرعنا في خانيونس والحصول على كافة الخدمات البنكية.

وأشار البنك في بيانه أن سيقوم بإعلام جميع عملاء البنك بموعد اعادة فتح الفرع وتقديم كافة الخدمات في وقت لاحق.