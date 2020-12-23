أول تعليق رسمي من الرئيس الروسي بعد فوز بايدن ماذا قال؟

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاربعاء لأول مرة بعد تغيير قيادة الولايات المتحدة الأمريكية عبر انتخابات نزيهة اسفرت عن فوز جو بايدن بفارق كبير أمام دونالد ترامب.

وقال بوتن خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "لا أعتقد أنه مع تغيير القيادة في الولايات المتحدة الامريكية سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا".

وأضاف "سيكون الأمر كالمعتاد"، يجب توقع العمل في الاقتصاد، وفي المجال الدفاعي وبالتالي تنظيمه بالشكل المطلوب".

وتابع الرئيس بوتين: "الآن، حول القول إن القيادة في الولايات المتحدة تتغير وسيصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا. لا أعتقد أن الأمر، سيكون كالمعتاد. لا ينبغي لنا أن نسترشد بذلك. يجب أن نفهم أين توجد لدينا بعض الصعوبات والتهديدات، وحتما يجب التنبؤ مسبقا وهيكلة عملنا بشكل مناسب في الاقتصاد، وفي مجال زيادة قدرتنا الدفاعية".