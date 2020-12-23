تفاصيل مقتل ثلاثة عناصر شرطة وسط فرنسا ماذا قال ماكرون؟

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاربعاء عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الفرنسية اثناء محاولتهم انقاذ سيدة تعرضت للعنف المنزلي في اقليم بوي دو دوم وسط فرنسا.

ووفقًا لوسائل الاعلام الفرنسية فإن العناصر الثلاثة تدخلوا لإنقاذ السيدة من زوجها الا ان الرجل اطلق عليهم النار وقتل العناصر الثلاثة الا ان الشرطة الفرنسية القت القبض عليه وانقذت السيدة.

وفي ذات السياق اعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه وتعازيه لعائلات عناصر الشرطة الثلاثة اثناء مهمتهم الانسانية.

وكتب ماكرون تغريدة، وهو في اليوم السادس للعزل الذاتي الذي يخضع له بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، جاء فيها:

"تدخلوا لإنقاذ امرأة من ضحايا العنف المنزلي في بوي دو دوم، وقتل ثلاثة من رجال الدرك وأصيب رابع

الأمة تشارك في آلام العائلات، لحمايتنا، يتصرف أفراد قواتنا بخطر على حياتهم، هم أبطالنا

ووفقًا لوكالة "فرانس برس" إن 3 من عناصر الشرطة الفرنسية قتلوا وأصيب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل بعد بلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة.

وأشارت إلى أن مطلق النار من المحتمل أن يكون مختلا عقليا، حيث وقع الحادث في قرية صغيرة معزولة في المقاطعة الفرنسية.

وأضافت أن المسلح أطلق النار في البداية وقتل وأصاب عدد من رجال الشرطة قبل أن يشعل النار في المنزل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين، قولهم إن المرأة تم إنقاذها، وإن ضباط الشرطة ما زالوا في الموقع.

وأوضحوا أن "رجال الإطفاء أيضا في الموقع يحاولون السيطرة على الحريق".

وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، إنه "يتم اتخاذ اقصى الاحتياطات فيما يتعلق بخطورة هذا الشخص، مشيرا إلى أن المسلح معروف للسلطات بتهم تتعلق بقضايا حضانة الأطفال.

كما أكد المسؤولون في مقاطعة بوي دو دوم أن الوضع لا يزال في تطور.