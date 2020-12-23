"فيسبوك" يواصل حملته الشرسة ضد المحتوى الفلسطيني

قال مركز "صدى سوشال" يوم الأربعاء، إنّ العديد من الشكاوى وصلته منذ أسبوع مضى من مدراء صفحات فلسطينية وعربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد بهبوط حاد في نسبة الوصول للمنشورات.

وبيّن المركز، في بيان صحفي أنّ انخفاض نسبة الوصول بلغ أكثر من 50% عن المعدل العام، وفي حالات وصل إلى أكثر من 80%، مضيفًا بأنّ هذه الصفحات تعاني في الفترة الحالية من انخفاض كبير في التفاعل نتيجة ذلك، مشيرًا إلى أنّ ملايين المستخدمين لموقع "فيسبوك" يتابعون معظم الصفحات التي أوصلت الشكاوى للمركز.

وقال إنّ فريقه أجرى تحليلاً لهذه الشكاوى وطبيعة الصفحات وخلص إلى أنّ "هذه المنصات تبث باللغة العربية بنسبة 100%، وهي تشترك فيما بينها بوصول بلاغات مؤخرًا فوق المعدل المعتاد في معظمها حول منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أنّ هذه الصفحات شاركت بشكل فاعل في تغطية موضوع التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا".

ونقل "صدى سوشال" عن خبير تقني قوله إنّه ومن خلال المعطيات المتوفرة فإنّ "ما يجرى هو أمر متعّمد، ويمكن أن يتم ذلك بسهولة من خلال إدارة خوارزميات البيانات في فيسبوك، وهو إجراء لن يلاحظه المستخدمون بشكل دقيق".

واعتبر المركز هذه الخطوة من قبل إدارة "فيسبوك" بمثابة تعدّ واضح وتلاعب بما لا يمكن ملاحظته بسهولة من المستخدمين، مطالبًا "فيسبوك" بتوضيح سببه خاصة ما خلصت إليه نتائج التحليل بأنّه "إجراء متعمد وعقابي ضد المنصات الإعلامية التي غطت قضية التطبيع" مع الكيان الإسرائيلي.

كما دعا المركز الجهات الحقوقية الدولية إلى متابعة القضية بما تمثله من تعدٍّ صارخ على حرية الرأي والتعبير.