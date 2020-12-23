فتوة جديدة.. حكم تغسيل وتكفين الموتى المصابين بـ"كورونا"

قال مفتي محافظة الخليل الشيخ ماهر مسودة إنه “يجب تغسيل وتكفين الموتى بسبب كورونا وفقا للشريعة الإسلامية، لأن إكرام الميت بتكفينه وتغسيله واجب شرعي”.

واوضح أن الفتوى السابقة لم تعد قائمة بعد أن ثبت أنه لا خطر على من يقوم بتغسيل وتكفين المتوفى بكورونا.

وكانت دراسة حديثة حول جثث المصابين بفيروس كورونا، توصلت إلى أنها تبقى ناقلة للعدوى، حتى بعد أيام على الوفاة، بحسب ما نشرت “ناشونال إنتريست”.

وقالت الدراسة، التي أجريت في جامعة هامبورغ إيبندورف، إن جثث المصابين احتوت على الفيروس، بعد إجراء اختبارات عليها بعد أسبوع على الوفاة.

ولم تظهر الدراسة أي تراجع في مستويات الفيروس في الجثث في جميع الأوقات التي أجريت فيها الدراسة.

ودعت الدراسة إلى التعامل بحذر أكثر، وتقييم المخاطر التي ترتبط بالتعامل مع جثث المتوفين بكورونا، مع استمرار الدراسات للحصول على معلومات أوسع.