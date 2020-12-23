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قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية التنمية الاجتماعية جراء "كورونا"

  • فلسطين اليوم
  • 15:33 - 23 ديسمبر 2020
الشرطة كورونا الشرطة كورونا
تقارير
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 أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام (24 ساعة)، بسبب فيروس"كورونا".

وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لتعقيم مبنى المديرية ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابة بالفيروس لأحد الموظفين.

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