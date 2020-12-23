قلقيلية: تعليق الدوام بمديرية التنمية الاجتماعية جراء "كورونا"

أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام (24 ساعة)، بسبب فيروس"كورونا".
وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لتعقيم مبنى المديرية ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابة بالفيروس لأحد الموظفين.
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