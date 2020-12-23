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بشرى سارة من الرئيس عباس لجامعة القدس المفتوحة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:12 - 23 ديسمبر 2020
جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس المفتوحة
تقارير
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بعد أن اطلقت جامعة القدس المفتوحة في محافظة رام الله والبيرة اسم المناضل الوطني باسل عقل على احد مبانيها في المحافظة وفاءً لتضحياته منذ انطلاق الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا سارًا للجامعة.

وجاء قرار عباس القاضي بمنح الجامعة مكرمة رئاسية بتبرعه لصالح مباني فرع الجامعة في محافظة رام الله والبيرة.

وتقدمت إدارة الجامعة وقطاعاتها بالشكر للرئيس عباس على هذه المكرمة، وأكدت أنها ستبقى المؤازرة والداعم الدائم للقضية الفلسطينية والمحافظة على ثوابت القضية حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

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