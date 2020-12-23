مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي دير جرير شرق رام الله

نصب مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيمة على أراضي قرية دير جرير شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن عدداً من المستوطنين نصبوا خيمة، وشرعوا بأعمال حفر بالمنطقة، ووضعوا صهريج مياه بالمكان، لافتة إلى أن الأهالي حاولوا التصدي لهم، إلا ان الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة.

وأشارت إلى أن المنطقة مستهدفة منذ سنوات من قبل المستوطنين، الذين يقومون برعي أغناهم في مزروعات، القرية الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

يذكر أن الاحتلال استولى على معظم أراضي القرية، وأقام عليها مستوطنتي "كوكب الصباح، ورومنيم"، فيما ينفذ المستوطنون اعتداءاتهم بشكل مستمر على أهالي القرية وممتلكاتهم.