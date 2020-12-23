بشرى لموظفي غزة: رواتب عام 2021 ستكون بنفس الموعد ونسبة الصرف

أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 23/12/2020، أن الموازنة التي تم إعدادها للرواتب للعام 2021 ستكون بنفس نسبة الرواتب الحالية ونفس موعد الصرف بواقع 12 دفعة شهرياً.

وأكد، المتحدث باسم وزارة المالية بغزة بيان بكر سعي الوزارة لتحسين وزيادة نسبة صرف الرواتب للموظفين، قائلاً:"لن نتوانى عن زيادة نسبة الصرف في أي فرصة وهذا على رأس أولوياتنا. "

وأوضح بكر في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أن وزارة المالية تأثرت بشكل سلبي من جائحة كورونا وكان عاماً مالياً ثقيلاً بالأعباء على الوزارة المثقلة أصلاً بالأعباء أساساً والمنهكة مالياً نتيجة الحصار المفروض على غزة.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أدت لانخفاض إيرادات الحكومة وزيادة في النفقات الطارئة غير المتوقعة في موازنة العام السابق فلم يكن في الحسبان موازنة للجائحة.

كما أوضح أن انخفاض الحركة التجارية بغزة أثَّر على دفع الضرائب التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات وزارة المالية.

وشكر بكرة فرسان وزارة الصحة والداخلية لمساهمتهم الكبيرة في خدمة المواطنين خلال جائحة كورونا.

وبين، أن الوزارة صرفت خلال الجائحة مبالغ كبيرة بملايين الشواقل للمستلزمات الطبية والصحية والحملات التي قامت بها وزارة الداخلية وتوفير المستلزمات لمراكز الحجر الصحي.

وقال:"رغم الأزمة تمكنا من المحافظة على استمرار صرف رواتب الموظفين بشكل دائم من بداية العام ورفعنا النسبة من 40 % لـــ 50 %. ولا يوجد لدى وزارة المالية ما تدخره، وشهرياً بعد صرف الرواتب تكون أرصدتنا سالبة مكشوفة لدى البنوك لتكملة الرواتب.

وتمنى بكر، أن يكون هناك تحسن في الإيراد العام القادم وأن تتحسن القوة الشرائية وأن تتحسن القوة كذلك لدى دافع الضرائب، وبالتالي تتحسن نسبة صرف رواتب الموظفين.

وأكد على سعى الوزارة لتوسيع الإستفادة من المستحقات وأنشأنا الحافظة الإلكترونية لإتمام الموظف جميع معاملاته الحكومية بدون دفع من خلال ملف المستحقات، مبيناً أن الموظف يستفيد من المستحقات في الزواج والعلاج والمعاملات الحكومية وحالات الوفاة بالإضافة لرسوم الجامعات حيث يستفيد منها أكبر عدد من الموظفين.