آلية توزيع لقاج كورونا في مصر والفئات الأولى للتطعيم

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، خطة متابعة لآلية توزيع لقاح كورونا الصيني، على الفئات الأولى بالتطعيمات وهم الفريق الطبي بمستشفيات العزل والفرز.

وقالت الوزارة:" إن التطعيمات الأولى باللقاح ستشمل إلى جانب الفرق الطبية، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة."

وأكدت الوزارة أن "الأطقم الطبية في 51 مستشفى عزل و320 مستشفى للفرز سيتم تطعيمها ثم بعد ذلك الفريق الطبي في باقي المستشفيات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن والأكثر تضررا بالإصابات، مؤكدة أن التطعيم سيكون اختيارا وليس فرضا مع توقيع وثيقة الموافقة المستنيرة بالحصول علي التطعيم".

وأضافت الوزارة أنه من المقرر إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة توزيع وصرف لقاح كورونا الصيني، مع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى التقديرات وسيسمح الموقع بحجز وتسجيل الفئات الأولى بالتطعيمات وكذلك حجز موعد للفئات غير المدرجة في المراحل الأولى من التطعيمات بمعنى أن جميع المواطنين سيتمكنون من الحجز.

وتابعت "أن صرف اللقاح سيكون من المستشفيات التي تحددها الوزارة للأطقم الطبية على أن تبدأ الآلية بحجز على الموقع الالكتروني ثم يقوم الموقع بإرسال رسالة sms للمنتفع بها كود وموعد لزيارة المستشفى على أن يكون معه كل الأوراق التي تفيد استحقاقه للقاح ويتم تحديد موعد الصرف مع تأمين حصولة على الجرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما حقن عضل.

وقالت الوزارة إن التطعيم ضد كورونا باللقاح الصيني سيكون اختياريا ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كما ستقوم المنظمة بالمتابعة الكامله، لافته إلى أنه سيتم إدخال البيانات الخاصة وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها.