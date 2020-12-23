الدولار يهوي والذهب يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/12/2020، مدعومة بهبوط الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1869.5 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاءت زيادة الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.

وقال غيغار تريفيدي محلل شؤون السلع الأساسية لدى "أناند راثي شيرز" للسمسرة بمومباي: "السوق تأمل في تمرير التحفيز وسيدعم ذلك أسعار الذهب فيما بعد".

ويستفيد الذهب، الذي يعتبر تحوظا ضد التضخم، من نزول أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن.