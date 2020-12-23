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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تعليق الرئاسة الفلسطينية حول تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين بالضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:48 - 23 ديسمبر 2020
هدم مستوطنين هدم مستوطنين
تقارير
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دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اعتداءات المستوطنين التي استهدفت الفلسطينيين وتسببت بإصابة عدد منهم وإلحاق أضرار بممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة مؤخرا.

كما دان استمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين، ومواصلة سياسة الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، مشددا على أن الاحتلال سيزول عن الأرض الفلسطينية مهما طال الزمن.

وجدد دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك من أجل وقف هذه الإعتداءات.

وأكد أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون.

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