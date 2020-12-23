غزة تسجل 12 حالة وفاة و( 867) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في عدد حالات الوفاة والإصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 303 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة.

وأجرت وزارة الصحة، 2530 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ( 867) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 580 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ عدد حالات الوفيات 12 حالة وفاة ليصل اجمالي الوفيات 295 حالة وفاة

جراء الاصابة بفيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 35257 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9849 حالة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 25113 حالة .