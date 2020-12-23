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للمرة الأولى: مناورات عسكرية مشتركة لفصائل المقاومة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:05 - 23 ديسمبر 2020
المقاومة المقاومة
تقارير
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أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 23/12/2020، جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، ستعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي، أن المناورة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها.

وقالت الغرفة :"نعلن جهوزيتنا لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، سنعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان."

ودعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.

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