تجديد الاعتقال الإداري للأسير مصعب شماسنة للمرة الثانية

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير مصعب شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، لمدة أربعة أشهر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

واعتقل شماسنة بتاريخ 22/8/2020 وكان وقتها يجهز الترتيبات الأخيرة لإتمام زفافه، الذي كان مقررًا بعد أسبوع من تاريخ اعتقاله، وصادف اليوم الذي صدر بحقه قرار الاعتقال الإداري.

يذكر أن مصعب شماسنة أسير سابق، اعتقل عشرة مرات، كانت بدايتها عندما كان طالبًا في الثانوية العامة عام 2008، فحرمه الاحتلال من فرحة العرس كما فعل سابقًا عندما حرمه من فرحة التخرج.

والاعتقال الإداري وسيلة الاحتلال في تغييب الأسرى في السجون بدون تهمة، والاعتماد على ما يسمى بالملف السري الوهمي، ويحظر على المحامي والأسير الاطلاع عليه.

ومن خلال هذا الاعتقال العنصري يقبع المئات من المعتقلين الإداريين في الأسر.

ويشرعن الاحتلال الاعتقال الإداري من خلال ما يسمى بمحاكم التثبيت والاستئناف العسكرية، وهي محاكم صورية وهمية.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر تشرين الأول 2020 قرابة (4200) أسير/ ة، منهم (40) أسيرة؛ فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، أما المعتقلون الإداريون فقد قارب عددهم على (370.

كما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمرًا اعتقال إداري، من بينها (38) أمراً جديداً، و(30) تمديدًا.