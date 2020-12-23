الاحتلال يعتقل 3مواطنين بينهم مدير نادي الأسير من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 23/12/2020، 3 مواطنين من مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة المحتلة بينهم مدير نادي الأسير بطولكرم.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم نمر حمارشة، مدير نادي الأسير في محافظة طولكرم وابن أخيه مجد يحيى حمارشة والشاب عاصم كمال الشلبي.

كما طالبت القوات الشاب محمد إبراهيم حمارشة بعد اقتحام منزله بتسليم نفسه.

وشهد المخيم خلال عملية الاقتحام صدامات ومواجهات مع قوات الاحتلال، قامت خلالها بإطلاق العشرات من القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المعدنية، فيما ألقى الشبان الحجارة وإغلقوا الطرقات خاصة بمنطقة المحجر والمقبرة بالمخيم.