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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هل هناك اجازة نصفية للفصل الدراسي الحالي ؟

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:33 - 23 ديسمبر 2020
طلاب طلاب
تقارير
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قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور اليوم الاربعاء 23/12/2020 ، ان الامور مرضية للأسبوع الثاني على التوالي للتعليم عن بعد  في محافظات الضفة .

وقال الخضور خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الاسبوع الجاري هو الاخير وخاصة بعد الاعلان عن اغلاق الحكومة  للمدارس والجامعات لمدة اسبوعين .

وبخصوص التساؤل حول وجود اجازة نصفية خلال الفصل الدراسي الحالي ، اوضح انه امتحانات الفصل الحالي تبدأ من ال15/يناير وتنتهي في الـ29 يناير ، موضحاً على ان الاجازة تبدأ في ال 29 فبراير وحتى 7 فبراير .

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