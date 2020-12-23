هل هناك اجازة نصفية للفصل الدراسي الحالي ؟

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور اليوم الاربعاء 23/12/2020 ، ان الامور مرضية للأسبوع الثاني على التوالي للتعليم عن بعد في محافظات الضفة .

وقال الخضور خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الاسبوع الجاري هو الاخير وخاصة بعد الاعلان عن اغلاق الحكومة للمدارس والجامعات لمدة اسبوعين .

وبخصوص التساؤل حول وجود اجازة نصفية خلال الفصل الدراسي الحالي ، اوضح انه امتحانات الفصل الحالي تبدأ من ال15/يناير وتنتهي في الـ29 يناير ، موضحاً على ان الاجازة تبدأ في ال 29 فبراير وحتى 7 فبراير .