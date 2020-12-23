رئيسة مجلس النواب: "ستجر ترامب من شعره" خارج البيت الأبيض

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لفريقها إنها تخطط لسحب ترامب من شعره ويديه الصغيرتين ورجليه لكي يخرج من البيت الأبيض، وخاصة بعد أن واصل الإيحاء بأن خصمه الديمقراطي الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد فاز بشكل غير عادل.

واوضحت أمام العديد من السياسيين في واشنطن أنها تريد التأكد من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المكتب البيضاوي بطريقة أو بأخرى، مشيرةً الى انها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب، وتعد الساعات حتى يرحل.

وأقر المشرعون الأمريكيون مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ليلة الإثنين، وتم إرساله لاحقاً إلى مكتب ترامب للحصول على الموافقة النهائية الثلاثاء.

وواصل ترامب من جانبه نشر المزاعم والأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، بشأن تزوير الانتخابات، حيث قال في تغريدة يوم الإثنين إنه يجب التحقيق في عدد ” الأصوات غير القانونية” في بنسلفانيا وجورجيا.