أبو وردة : الوضع الصحي لايزال خطير في قطاع غزة والأيام القادمة قد تكون صعبة

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة الدكتور فتحي ابو وردة اليوم الاربعاء 23/12/2020 ، ان الوضع في قطاع غزة لازال خطيراً ، وخاصة بعد تسجيل 867 إصابة جديدة سيتم الاعلان عنها اليوم بعد إجراء فحوصات لـ2200 حالة .

وبين أبو وردة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الاصابات تشكل 34% مقارنة بالفحوصات ، وهي نسبة كبيرة .

أوضح أبو وردة ان نسبة أشغال الاسرة في المشافى تبلغ 80% وهي نسبة عالية ، معتبراً ان الاحوال الجوية القادمة اكثر برودة والحالات قد تكون اكثر صعوبة من الماضي خلال الايام القادمة .

وطالب ابو روده المواطنين في حالة الشعور بأي أعراض التوجه للمشافى للتعامل معهم ، كون ان هناك العديد من الحالات تصل في حالة حرجة نتيجة نقص الاوكسجين .

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد اعلنت صباح امس الثلاثاء عن تسجيل 12حالة وفاة و516 اصابة وتعافي 630 حالة جديدة من فايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية