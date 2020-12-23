يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23/12/2020، باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 23/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل اليوم الأربعاء 23/12/2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 193.96 شيكل $60.04

سعر الذهب عيار 22 177.80 شيكل $55.04

اسعار الذهب عيار 21 169.72 شيكل $52.54

اسعار الذهب عيار 18 145.47 شيكل $45.03

سعر الذهب عيار 14 113.14 شيكل $35.02

سعر الذهب عيار 12 96.98 شيكل $30.02

اسعار أوقية الذهب 6,032 شيكل $1,867

اسعار جنيه الذهب 1,358 شيكل $420.28

اسعار كيلو الذهب 193,958 شيكل $60,039

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 ديسمبر 193.16 169.02 144.87 112.68 96.58

21 ديسمبر 196.28 171.75 147.21 114.50 98.14

20 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.95

19 ديسمبر 195.90 171.41 146.93 114.27 97.95

18 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.94

17 ديسمبر 196.56 171.99 147.42 114.66 98.28

16 ديسمبر 194.98 170.61 146.24 113.74 97.49

15 ديسمبر 194.27 169.99 145.70 113.32 97.13

14 ديسمبر 191.74 167.78 143.81 111.85 95.87

13 ديسمبر 192.61 168.54 144.46 112.35 96.30