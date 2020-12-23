طقس فلسطين: منخفض جوي حتى الجمعة

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الاربعاء 2020/12/23: يتأثر بمنخفض جوي ضحل لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم ألمناطق، وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الخميس24/12/2020: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 2020/12/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/12/26: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الأربعاء و الخميس