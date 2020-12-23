برشلونة يعود لسكة الانتصارات.. وميسي يحطم رقم بيليه

حقق فريق برشلونة الاسباني فوزاُ مهما علي مضيفه فريق بلد الوليد في الدوري ب3 اهداف دون مفابل ليرفع رصيده من النقاط الي 24 نقطة في المركز الخامس.

وكان برشلونة قد تعادل في مباراته الاخير أمام نظيره فالنسيا بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني

وسجل اول أهداف برشلونة المدافع كليمو لينجليه في الدقيقة (21) والمهاجم مارتين برايثوايت (35)، والبرغوت الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة( 65).

وبالهدف الذي احزره ميسي يكون قد حطم رقم بيليه القياسي مع فريق واحد ليصبح ليونيل ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.