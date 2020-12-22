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رسميًا.. الكنيست يعلن حل نفسه والذهاب لانتخابات رابعة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:58 - 22 ديسمبر 2020
الكنيست الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي
تقارير
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أعلن الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء حل نفسه بشكل رسمي بعد مرور 9 شهور من العمل في حكومة وحدة وطنية بين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال، بان الكنيست قرر الذهاب لانتخابات رابعة في "إسرائيل" لعدم وجود التوافق والانسجام بين نتنياهو وغانتس بأمور عدة أهمها عدم تحديد الميزانية للعام الجديد من حكومة نتنياهو.

وأشارت وسائل اعلام الاحتلال أن الانتخابات ستنطلق في 23 مارس من عام 2021.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال: "لا أرغب في تبكير موعد الانتخابات"، محملا رئيس حزب ازرق أبيض "بيني غانتس" المسؤولية عن الأزمة بسبب دعمه لما وصفه بدكتاتوره لموظفي اليسار.

ومن جهته عقب حزب أزرق اييض على تصريحات نتنياهو بالقول: "إن مدانا بجرائم جنائية، في إشارة الى نتنياهو، يجر الدولة الى اربع معارك انتخابية ولولا محاكمته لكان كل شيء على ما يرام".

وفي استطلاع رأي اجراه موقع "مكان الاسرائيلي" في حال جرت انتخابات رابعة فإن عدد من المستطلعة آرائهم أكدوا أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة. وجاءت نتيجة استطلاع الرأي بالنسبة لليكود على النحو التالي:

الليكود 28 مقعدا

حزب جدعون ساعر المنشق حديثًا من الليكود 20 مقعدا

القائمة المشتركة 11 مقعدا

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