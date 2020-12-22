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صعود الدولار الامريكي بعد المخاوف من سلالة جددة من فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:34 - 22 ديسمبر 2020
الدولار الدولار
تقارير
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سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا بعد المخاوف حيال سلالة كورونا الجديدة المعلن عنها في بريطانيا، وما أشاعته حزمة التحفيز التي أقرها الكونغرس يوم الاثنين من تفاؤل.

وهبطت الأسهم الأمريكية عدا المؤشر "ناسداك"، بينما صعدت سندات الخزانة من جهة أخرى.

وتراجعت كذلك العملات المرتبطة بالشهية للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، فضلا عن اليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 90.59، وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2172 دولار.

ونزل الإسترليني 0.8 بالمئة إلى 1.3361 دولار، وفقد 0.2 بالمئة أمام اليورو ليسجل 91.10 بنس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7532 دولار أمريكي، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.7043 دولار أمريكي.

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