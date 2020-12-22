لا تتركها ابدًا.. نصائح ذهبية للمتعافين من فيروس كورونا

يحتاج المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى اعادة تأهيل وتقوية اجسادهم اضافة إلى اعادة تأهيل الرئة، وفقًا للطبيبة الروسية أولغا زمانوفسكايا.

وقالت الطبيبة زمانوفسكايا: إن التمارين البدنية يجب أن تكون خفيفة، مشيرة إلى أن التمارين الهوائية (Aerobics)‏ مثالية لأنها تتضمن تحريك عضلات الجسم وخاصة الكبيرة منها".

وأضافت: "عند ممارسة التمارين السويدية، يجب أن يتم ذلك في البداية والشخص مستلقيا أو جالسا دون جهد".

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي للمتعافين من كورونا قالت: "إن النظام الغذائي يجب أن يشمل المزيد من البروتينات لذلك يجب استهلاك اللحوم والأسماك والبيض والحليب وبعد تناول المضادات الحيوية يجب تناول الألبان واللبنة والجبن القريشة والتقليل من الملح والدهن والحلويات.

أما لاستعادة نشاط وقوة الجسم فإن المتعافي يحتاج إلى تناول الطعام الغني بفيتامين C على سبيل المثال، الليمون والفلفل والكيوي والوركين ويجب استبعاد الشاي والقهوة، إذا تسببا في زيادة خفقان القلب.