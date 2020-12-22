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هل ينتقل محمد صلاح لريال مدريد أو برشلونة في المستقبل؟

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 22:45 - 22 ديسمبر 2020
محمد صلاح- صلاح محمد صلاح- صلاح
تقارير
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أكد تقرير صحفي فرنسي اليوم الثلاثاء أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول ريال مدريد وبرشلونة، ستقرب مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلًا"، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مستقبله مع "الريدز"، خاصة بعد تأكيدات مواطنه والمقرب منه محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية السابق، أن صلاح غير سعيد في ليفربول.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ليفربول على استعداد لبيع صلاح في صيف 2021، قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده، من أجل تمويل صفقة الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ويرتبط مبابي هو الآخر بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ويحظى باهتمام كبير من جانب ريال مدريد وليفربول لضمه في الصيف المقبل.

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