طقس فلسطين: منخفض جوي ماطر يؤثر على فلسطين اليومين القادمين

توقع راصد جوي أن تتعرض فلسطين إعتباراً من هذه الليلة وحتى الخميس لكتلة هوائية باردة تتحرك من شمال تركيا باتجاه الجنوب الشرقي نواحي شمال العراق ولاحقاً إيران ..

و بحسب الراصد الجوي، ليث العلامي، فسيطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليومين المقبلين ، وتسود أجواء باردة نسبياً بوجهٍ عام نهاراً وباردة ليلاً ، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار (على فترات تكون مُتباعدة أحياناً) فوق مناطق متفرقة من البلاد .

و بحسب الراصد الجوي، فتستقر الأجواء إعتباراً من الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل ، تكون خلالها فلسطين وعموم المناطق تحت تأثير رياح شرقية باردة جافة ، تعمل على زيادة الشعور ببرودة الطقس خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر ، وفي الظل نهاراً ، و عند نشاطها خاصة في السفوح الجبلية المكشوفة .