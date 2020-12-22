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طقس فلسطين: منخفض جوي ماطر يؤثر على فلسطين اليومين القادمين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:27 - 22 ديسمبر 2020
مصر امطار مصر امطار
تقارير
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توقع راصد جوي أن تتعرض فلسطين إعتباراً من هذه الليلة وحتى الخميس لكتلة هوائية باردة تتحرك من شمال تركيا باتجاه الجنوب الشرقي نواحي شمال العراق ولاحقاً إيران ..

و بحسب الراصد الجوي، ليث العلامي، فسيطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليومين المقبلين ، وتسود أجواء باردة نسبياً  بوجهٍ عام نهاراً وباردة ليلاً ،  وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار (على فترات تكون مُتباعدة أحياناً) فوق مناطق متفرقة من البلاد .

و بحسب الراصد الجوي، فتستقر الأجواء إعتباراً من الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل ، تكون خلالها فلسطين وعموم المناطق تحت تأثير رياح شرقية باردة جافة ، تعمل على زيادة الشعور ببرودة الطقس خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر ، وفي الظل نهاراً ، و عند نشاطها خاصة في السفوح الجبلية المكشوفة .

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