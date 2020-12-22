أجرى باحثون بريطانيون من جامعة اكسترا دراسة علمية حديثة حول سبب قياس ضغط الدم في الذراعين، مؤكدة على اهمية القياس في منطقة الذراعين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الباحثين يعتقدون أن عملية قياس الضغط في الذراعين قد تساعد في إنقاذ الأرواح.

وخلصت الدراسة وفقًا للباحثين على وجود بعض الأدلة التي تدعم موقف الدراسة من حيث أهمية القياس من الذارعين، فقد أشار الباحثون إلى وجود دليل قوي على أن الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين، مؤشر على زيادة خطر الإصابة بنوبات القلب، والسكتات الدماغية، والموت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج اعتمدت على البيانات التي تم جمعها من 24 دراسة عالمية، أجريت على 54 ألف شخص في أوروبا، والولايات المتحدة، وإفريقيا وآسيا.

وتنصح توجيهات ضغط الدم الدولية العاملين في مجال الصحة بقياس ضغط الدم في الذراعين، عند تقييم خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن هذه النصيحة تم تجاهلها بشكل واسع، بحسب الباحثين.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كريس كلارك إن: "فحص ذراع واحدة ثم الأخرى بجهاز قياس ضغط الدم المستخدم بشكل روتيني هو أمر رخيص ويمكن تنفيذه في أي مكان للرعاية الصحية، دون الحاجة إلى معدات إضافية أو باهظة الثمن".