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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نتنياهو: قرار غانتس بالتوجه لانتخابات خاطئ و ناتج عن خلافات داخلية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:38 - 22 ديسمبر 2020
نتنياهو وغانتس نتنياهو وغانتس
تقارير
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قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إنه بفضل لقاح التطعيم ستكون  "إسرائيل" من أوائل الدول التي ستتخلص من أزمة الكورونا.

و حول مستجدات الخلاف مع حزب أزرق - أبيض بقيادة وزير الحرب بيني غانتس، قال نتنياهو:" للأسف غانتس تراجع عن الاتفاقيات مع الليكود وقرر التوجه إلى انتخابات"، مشيراً الى أن قرار غانتس جاء بسبب خلافات داخلية في حزبه وهذا قرار خاطئ وسيجرنا إلى انتخابات جديدة.

و تابع نتنياهو يقول: "إذا فرضت علينا الانتخابات، أؤكد لكم أننا سوف نفوز بها والليكود سيحصل على فوز كبير".

و قال إن الطريق الوحيدة لتشكيل الحكومة هو من خلال الارتباط مع لبيد واليسار.

و لفت الى أن هناك اقتراحات كثيرة ويرون الكثير من الاقتراحات؛ لكن ليس لديهم حكومة بدون لبيد واليسار؛ الطريقة الوحيدة للحصول على حكومة يمين بدون يسار هي أن انتخاب الليكود فقط.

و اضاف رئيس وزراء الاحتلال قائلاً: "نقود انجازات مهمة، وحصلنا على ملايين اللقاحات وربما الدولة الأولى في العالم؛ نحن جلبنا السلام للمنطقة؛ نحن نوقف النفوذ الإيراني".

 

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