مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يهاجمون الفلسطينيين بالضفة والقدس

شهدت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات متفرقة منذ صباح اليوم الثلاثاء 22-12-2020 يقودها المستوطنون الإسرائيليون بحماية جنود الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين الامنين سواء كانوا في بيوتهم أو في الطرقات أو في المركبات.

ووفقًا للمتابعة الميدانية فقد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق الشديد جراء اطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل تجاه المواطنين أثناء محاولتهم التصدي لقطعان المستوطنين.

ففي منطقة جبل الطويل شرق مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة لاحق جنود الاحتلال الشبان وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة كان بالقرب من منطقة المواجهات.

وذكرت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل يوسف عابد (١٢ عاما) واقتادوه الى أحد الجيبات العسكرية.

وتشهد منطقة جبل الطويل المحاذية لمستوطنة بسيغوت مواجهات شبه يومية بين الشبان وقوات الاحتلال المتواجدين على أطراف المستوطنة والمتحصنين بالأبراج العسكرية.

وفي بيت امر قضاء الخليل اندلعت مواجهات بين المستوطنين والشبان الفلسطينيين بعدما اعتدى مستوطنون على الشبان واستهدفوا مركباتهم قرب مستوطنة كريات اربع مما دفع الشبان للتصدي لهم واستهداف مركبات المستوطنين بالحجارة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مركبة لأحد المستوطنين أصيبت بأضرار إثر تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وبالقرب من مستوطنة كريات أربع أقدمت مجموعة من المستوطنين على مهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة.

وذكرت مصادر محلية بأن العديد من المركبات تضررت إثر هذه الاعتداءات التي تمت تحت حماية وتواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن حاولت مستوطِنة عصر اليوم دهس ثلاثة أطفال أشقاء في منطقة جبل جالس بمحاذاة مستوطنة "حفال جال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

وقال المواطن راشد التميمي أحد سكان المنطقة، إن مستوطِنة حاولت دهس ثلاثة أطفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاما)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع.

وأضاف أن المستوطنة دخلت بمركبتها الى مدخل الطريق باتجاههم لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار.

وشن المستوطنون هجمات على القرى شرق رام الله ورشقوا مركبات المواطنين جنوب نابلس وشرق الخليل، إضافة الى الاعتداء على منازل وسيارات المقدسيين في حي الشيخ جراح.

كذلك طالت الاعتداءات المواطنين وممتلكاتهم في بيت لحم وجنين.

وتواصل مجموعات المستوطنين اعتداءاتها اليومية بحق المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وسط تصدي الأهالي لهم واندلاع مواجهات.