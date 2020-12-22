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كاسياس نائبا للرئيس التنفيذي لنادي ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:02 - 22 ديسمبر 2020
كاسياس مع بيريز كاسياس مع بيريز
تقارير
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أعلن ريال مدريد الإسباني، انضمام إيكر كاسياس حارس مرمى الميرنجي السابق، إلى مؤسسة النادي كنائب للرئيس التنفيذي.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني، جاء في: "يعلن نادي ريال مدريد عن انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد كنائب للرئيس التنفيذي".

وأضاف البيان: "كاسياس هو أحد أساطير ريال مدريد ، ويمثل قيم نادينا وهو أفضل حارس مرمى في تاريخنا".

وتابع: "فاز كاسياس بـ 19 لقبًا خلال 25 عامًا دافع فيها عن قميصنا: 3 دوري أبطال أوروبا ، 3 كأس عالم للأندية ، 2 كأس السوبر الأوروبي ، 5 بطولات دوري إسباني، 2 كأس ملك و 4 كؤوس سوبر إسبانية (في البرتغال ، مع بورتو ، فاز بالدوري مرتين وكأس محلي مرة واحدة وكأس السوبر)

وأتم: "بالنسبة لريال مدريد ، إنه لشرف كبير أن نستقبل أحد كبار قادة الفريق في الوطن".

 

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