كاسياس نائبا للرئيس التنفيذي لنادي ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، انضمام إيكر كاسياس حارس مرمى الميرنجي السابق، إلى مؤسسة النادي كنائب للرئيس التنفيذي.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني، جاء في: "يعلن نادي ريال مدريد عن انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد كنائب للرئيس التنفيذي".

وأضاف البيان: "كاسياس هو أحد أساطير ريال مدريد ، ويمثل قيم نادينا وهو أفضل حارس مرمى في تاريخنا".

وتابع: "فاز كاسياس بـ 19 لقبًا خلال 25 عامًا دافع فيها عن قميصنا: 3 دوري أبطال أوروبا ، 3 كأس عالم للأندية ، 2 كأس السوبر الأوروبي ، 5 بطولات دوري إسباني، 2 كأس ملك و 4 كؤوس سوبر إسبانية (في البرتغال ، مع بورتو ، فاز بالدوري مرتين وكأس محلي مرة واحدة وكأس السوبر)

وأتم: "بالنسبة لريال مدريد ، إنه لشرف كبير أن نستقبل أحد كبار قادة الفريق في الوطن".