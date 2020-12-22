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اليكم سعر صرف الدولار امام الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 22-12-2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:59 - 22 ديسمبر 2020
الجنيه السوداني الجنيه السوداني
تقارير
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سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني استمر سعر صرف الدولار في الارتفاع أمام الجنيه السوداني، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء، 22-12-2020، فيما استقر في البنوك والصرافة.

و ارتفع متوسط سعر العملة الخضراء إلى 264 جنيها مقابل 262 جنيها، الإثنين، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي بنك السودان المركزي ظل سعر الدولار عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويأتي استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع تحرير السودان أسعار الوقود كليا، ووسط شكاوى من المواطنين بأن أسعار السلع المستوردة لم تتأثر برفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.

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