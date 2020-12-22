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اصابات بالاختناق في مواجهات في البيرة

  • فلسطين اليوم
  • 20:35 - 22 ديسمبر 2020
مواجهات مواجهات
تقارير
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أصيب عددٌ من المواطنين بالاختناق الشديد جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص تجاه الشبان في جبل الطويل شرق مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان وأطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة كان بالقرب من منطقة المواجهات.

وذكرت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل يوسف عابد (١٢ عاما) واقتادوه الى أحد الجيبات العسكرية.

وتشهد منطقة جبل الطويل المحاذية لمستوطنة بسيغوت مواجهات شبه يومية بين الشبان وقوات الاحتلال المتواجدين على أطراف المستوطنة والمتحصنين بالأبراج العسكرية.

 

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