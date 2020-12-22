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تسجيل 3حالات وفاة و124 إصابة بفايروس كورونا في خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:29 - 22 ديسمبر 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خانيونس جنوب قطاع، عن تسجيل 3 حالات وفاة و124 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم، عن تسجيل 124 إصابة جديدة منها 47 إصابة في الدورة الثانية أمس الأثنين و 77 إصابة في الدورة الاولى لليوم الثلاثاء

وأوضحت، أن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 4557 إصابة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد اعلنت صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل 12حالة وفاة و516 اصابة  وتعافي 630 حالة جديدة من فايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية 

 

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