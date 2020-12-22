محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي أبو زيد

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتقال الأسير الصحفي طارق أبو زيد من نابلس.

وأفادت مصادر عائلية بأن الاحتلال قرر تمديد اعتقال طارق لمدة 47 يومًا إضافية، عقب عرضه على محكمة "سالم" العسكرية التي أجلت محاكمته حتى تاريخ 7/2/2021.

واعتقل الاحتلال أبو زيد بتاريخ 1/10/2020، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، التي يستخدمها في عمله الصحفي، ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات.

ونقلت مخابرات الاحتلال الزميل طارق أبو زيد للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بعد اعتقاله مباشرة.

وبتاريخ 26/10 نقلته قوات الاحتلال من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو.

وخلال اعتقال الصحفي طارق لدى الاحتلال عقدت محكمة صلح نابلس التابعة للسلطة جلسة محاكمة له بتاريخ 30/11/2020 استكمالا لجلسات سابقة في القضية المرفوعة ضده منذ العام 2016.

وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية في الضفة.