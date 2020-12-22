رسميا...إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

كسب نادي نابولي الإيطالي الاستئناف الذي قدمه بشأن العقوبة التي تعرض لها بسبب عدم خوضه مباراته أمام يوفنتوس في 4 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وكان قد تم إلغاء المباراة واحتساب يوفنتوس فائزاً بنتيجة 3-0، بالإضافة الى خصم نقطة من نابولي، بسبب عدم قدرته على حضور المباراة أنداك.

وتلقى نابولي أمراً بعدم السفر الى تورينو من قبل هيئة الصحة المحلية (ASL) بسبب حالتين إيجابيتين في نابولي، وهما بيوتر زيلينسكي وإلجيف إلماس.

وتم رفض استئنافين قدمهما نابولي سابقاً، قبل أن يتم الموافقة على الاستئناف الذي قدمه النادي لمجلس ضمان الرياضة التابع للجنة الأولمبية الإيطالية.

وأكدت المحكمة أن المباراة سوف يتم لعبها في وقت لاحق، كما تم إلغاء عقوبة خصم نقطة على نابولي