العراق يغلق منافذه البرية بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

قرر العراق، اليوم الثلاثاء، إغلاق المنافذ الحدودية لها وغلق المطاعم والمراكز التجارية لمدة أسبوعين؛ وذلك بعد ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن العراق قرر منع السفر إلى إيران وبريطانيا وعدة دول اخرى، وغلق المطاعم والمولات وغيرها، بدءاً من يوم الخميس المقبل، ولمدة اسبوعين، مع إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية، في إطار مواجهة السلالة الجديدة من الوباء.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وفي أعقاب تفشي سلالة جديدة من الفيروس سريعة الانتشار في عدة دول.