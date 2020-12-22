نتنياهو يصف اول رحلة جوية من "تل ابيب" الى المغرب بأنها "تاريخية"

تحدث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو مع قبطان الطائرة المتجهة نحو المغرب في اول رحلة لها منذ اعلان اتفاق التطبيع قائلا إن "هذه رحلة تاريخية".

و قال نتانياهو: "أود أن أنقل من خلالكم مباركتي لملك المغرب الذي يقوم بعمل تاريخي.. نحن نغير مستقبل الشعبين المرتبطين ببعضهما البعض بشكل رائع"، على حد تعبيره

وأضاف: "أنا متحمس جدا للتحدث إليكم. هذه رحلة تاريخية.. أريد أن أوضح أن هذه رابع اتفاقيات سلام في غضون أربعة أشهر".

وتابع: "نحن نخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا.. أهنئ ملك المغرب على قرار مهم للغاية لنا جميعا".

يشار الى أن الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد "الإسرائيلي" الأميركي المشترك، هبطت في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين "تل أبيب" والرباط.

وكان المغرب أعلن عن استئناف العلاقات مع الإسرائيلية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.