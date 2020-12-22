سبب اعتذار ملادينوف عن منصب مبعوث الامم المتحدة لليبيا

اعتذر البلغاري نيكولاي ملادينوف مساء اليوم الثلاثاء عن منصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا بعد أشهر عدة من تعيينه من قبل الامين العام انطونيو غوتيريش.

وأكد ملادينوف في تصريحات صحفية أن سبب اعتذاره عن المنصب الجديد هو لأسباب عائلية وشخصية.

واضطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعين الدبلوماسي النرويجي تور وينسلاند، في منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف.

وشغل الدبلوماسي وينسلاند منصب المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكان قد التحق بوزارة الشؤون الخارجية النرويجية عام 1983، كما عمل ممثلا للنرويج لدى السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2011، وسفيرا لبلاده لدى مصر وليبيا في الفترة من 2012 إلى 2015.

يُشار إلى أن ملادينوف عين في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وهو المنصب الشاغر منذ استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مارس/آذار الماضي.