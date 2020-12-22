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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على 7 أفراد و10 كيانات في سوريا

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 18:16 - 22 ديسمبر 2020
مقر وزارة الخزانة الامريكية مقر وزارة الخزانة الامريكية
تقارير
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اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف سبعة  أفراد وعشر كيانات في سوريا، منها: البنك المركزي السوري.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري،

وذكرت الخزانة الامريكية، انها فرضت "عقوبة" على مسؤول رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري، وكياناتهم التجارية".

كما وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وتحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقًا، وفق موقع روسيا اليوم.

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.

وجمدت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم، ممتلكات ستة أشخاص، وحظر دخول على بعض الأشخاص لأراضي الولايات المتحدة.

 

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