باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي أثناءمباراة الفريق ضد لوريان في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الفرنسي:" يعاني كيليان مبابي من إصابة في الساق اليسرى تعرض لها خلال مواجهة لوريان، بينما يعاني بريسنيل كيمبيمبي من إصابة في أوتار الركبة وسيتم تقييمه بعد 3-4 أسابيع".

وأضاف:" ليفين كورزاوا يعاني من إصابة في أوتار الركبة وسيعود في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، بينما أليساندرو فلورنزي يعاني من إلتواء في الكاحل الأيسر وسيتم تحديد عودته للمنافسة في الأيام المقبلة ".

وأردف النادي:" لياندرو باريديس يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن ولن يكون متاحًا لمباراة ستراسبورج، أمام دانيلو بيريرا سيعود للمنافسة في يناير بسبب إصابة في أوتار الركبة".

وأشار النادي، إلي أن نيمار يعاني من إصابة في الكاحل وهناك تضرر في العظم ومن المقرر عودته إلى المنافسة في يناير، أمام بابلو سارابيا فعاد الى تدريبات الفريق في بداية الأسبوع ".