اليورو والجنيه الإسترليني يواجهان ضغوطًا مقابل الدولار الامريكي

أكدت وكالات دولية، اليوم الثلاثاء، أن اليورو والجنيه الإسترليني يواجهان ضغوطا مقابل الدولار، مع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن العملتين تواجهان ضغوطًا، بسبب ظهور السلالة الجديدة، ما أدى لإغلاق طرق مهمة للتجارة، وتسببت في أزمة في سلاسل الإمداد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبيّنت أن يوجد محادثات اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ ساهمت في تخفيف بعض الضغط عن العملتين.

وأشارت إلى ان اليورو انخفض 0.31% إلى 1.2209 دولار بحلول الساعة 8:2 بتوقيت غرينتش، فيما فقد الجنيه الاسترليني 0.33% إلى 1.3422 دولار معوضا جزءا من خسائره الحادة التي بلغت 2.5% في الجلسة السابقة.

وعن الجنيه الإسترليني فقد استقر مقابل اليورو عند 90.95 بنسا بعدما تكبد خسائر فادحة بسبب أزمة النقل أمس.