مخاوف تتسلل إلى العراقيين عقب انخفاض قيمة الدينار

أعرب العراقيون، اليوم الثلاثاء، مخاوفهم من قرار رفع البنك المركزي السبت، سعر بيع الدولار الأمريكي للبنوك وجرى تداوله بسعر 1460 ديناراً، مقارنة مع 1182 ديناراً في محاولة لتعويض تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض سعر الخام.

وأوضح المواطنين، ان رفع سعر الدولار سيزيد من صعوبات الظروف المعيشية للمواطنين، وفق وكالة رويترز.

صاحب شركة صرافة، محمد نجم، أوضح لـ"رويترز": أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار سيؤثر بالسلب على الكل المواد الغذائية، المواد الكهربائية".

واشار نجم، إلى أن المواطنين بدأوا ببيع ما لديهم؛ ظناً أن السوق سينزل بسبب الإشاعات، لكن البنك المركزي ثبت السعر رسمياً.

أما المواطن أبو مصطفى صاحب محل أسعار الجملة" قال: إننا "زدنا أسعار المواد على المواطن لأننا لا نقدر نبيع بالسعر القديم ونخسر فكان لازم نزيد الأسعار حتى نواكب صعود الدولار".

محمد خليل، هو الاخر ابدى استياءه من القرار، وقال: إن "المتضرر الوحيد هو أصحاب الدخل المحدود المواطن".

وأضاف خليل، أن الأسعار قفزت تقريباً 147% بشكل فجائي وليس تدريجياً.

وبحسب الوكالة، قد قال احد المهندسين العراقيين لها: إن "البنك المركزي العراقي أن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية عام 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية".

ويعتمد العراق على إيرادات النفط في موارده المالية بنسبة 95%، في حين، أكد البنك المركزي أن "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، أدت إلى حدوث عجز كبير في الميزانية العامة.

وأوضح البنك، أن خفض قيمة العملة الوطنية، بهدف مساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين، وتفادي استنزاف احتياطياته الاجنبية.