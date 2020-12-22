كيف أثرت السلالة الجديدة لـ"كورونا" على أسهم البورصات العربية!

أكدت وسائل إعلام سعودية، أن المؤشر السعودي الرئيسي أغلق منخفضًا نسبة 1.7% مع هبوط سهم الشركة السعودية لصناعات الأساسية "سابك"2.8 في المئة، فيما بلغ سهم "مصرف الراجحي" 0.8 في المئة، في اعقاب ظهور سلاسة جديدة ومطورة من فيروس كورونا في بريطانيا، وسط تخوف من انتشاره.

وعلّقت الحكومة السعودية يوم الأحد جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مدة أسبوع قابلة للتمديد، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة، وفق وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وفي المقابل، أغلق المؤشر في بورصة دبي الرئيس على هبوط 3.9 في المئة، فيما تراجع سهم "بنك دبي الإسلامي" 4.5 في المئة.

بينما هبط سهم "إعمار" العقارية في دبي إلى 4.8 في المئة، وخسر سهم "دي. إكس.بي انترتينمنتس" للمنشآت الترفيهية 5%.

وتعتزم شركة "مراس" العقارية في الامارات تقديم عرض مشروط للاستحواذ على بقية الأسهم التي لا تملكها في الشركة التي تعاني خسائر وضمها إلى ملكيتها.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.8 % بفعل نزول سهم "الدار" العقارية 3.1 في المئة، وتراجع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» 4.6%.

ونزل المؤشر في دولة قطر بنحو 0.4% ، متضرراً من خسارة 2.6 في المئة لأسهم شركة "قطر للوقود"، بحسب ما أوردته وكالة الانباء القطرية "قنا".

أما البورصة المصرية استرد المؤشر القيادي، بعضاً من خسائره، وأغلق على هبوط 2.8 %. وانخفض سهم "البنك التجاري الدولي" 0.8%، بينما علقت البورصة التداول على مؤشر "إيجكس100100" ضمن التعاملات المكرة، بعد أن نزل خمسة في المئة.

تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس الاثنين :