"فودافون مصر" تنهي محادثات مع السعودية لبيع حصتها البالغة 55%

أنهت مجموعة الاتصالات البريطانية "فودافون"، محادثات مع «شركة الاتصالات السعودية» لبيع حصتها البالغة 55% في "فودافون مصر" مقابل 2.4 مليار دولار.

وأوضحت "فودافون"، أن الشركة السعودية توصلت أكبر مُشغِّل لخدمات الاتصال في البلاد، إلى اتفاق مبدئي في يناير/كانون الثاني لشراء الحصة من «فودافون مصر» المُدرجة في بورصة لندن.

وبيّنت أن المملكة العربية تسعى للتوسع في أكثر الدول العربية سكاناً؛ لكنها لم تلتزم بالمواعيد النهائية لإتمام الاتفاق، في حين أكدت شركة "فودافون" التزامها تجاه مصر.

وأشارت الشركة البريطانية، إلى تحديات لوجستية بسبب فيروس كورونا في سعيها لتمديد الاتفاق المبدئي مرتين.

الرئيس التنفيذي لـ"فودافون" نيك ريد، التقى الأم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في مطلع هذا الأسبوع في إشارة إلى أنه من المحتمل استمرار الاستثمار.

كما وأكدت الشركة: إنها "ما زالت متفائلة بشأن استمرارها في السوق المصرية وأنها ملتزمة تجاه مصر منذ أكثر من 20 عاما".

وأضاف شركة "فودافون" أن لديها في مصر فريق نابغ ومكانة قوية في السوق وتحقق عائدا مغريا على رأس المال». فيما لم ترد "شركة الاتصالات" السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتستحوذ "فودافون" على حصة 40 في المئة بالسوق و44 مليون عميل في مصر، والشهر الماضي حصلت على حزمة ترددات جديدة لنقل البيانات، لمدة عشر سنوات حتى عام 2030، لتوسيع سعة شبكتها، وهو ما صنفها بأنها أكبر مشغل للهاتف المحمول في الدولة.

في فبراير/شباط، قالت "هيئة الرقابة المالية"، إنه "حال توصل الشركة السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 في المئة من أسهم فودافون، فستكون مُلزَمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم، والبالغة 45 في المئة".