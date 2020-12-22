مئات المستوطنين "الإسرائيليين" يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام محلية: بأن "108 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة وضباط مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية".

وأوضح الاعلام، أن عمليات الاقتحام تمت عبر مجموعات من باب المغاربة، وصولا إلى مصلى الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو.