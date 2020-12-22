القيادي الحساينة: حكومة اشتيه لم تُنصف توزيع منحة متضرري "كورونا" مع قطاع غزة

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، اليوم الثلاثاء، إن "وزارة العمل في حكومة الحكومة الدكتور محمد اشتيه، لم تراعي بتوزيعها العادل والمنصف في منحة متضرري جائحة كورونا، على أساس تعداد السكان في محافظات الوطن كافة".

وأضاف القيادي الحساينة، في منشور له عبر فيسبوك، أن هذه المعطيات تعنى استمرار تجاهل حقوق المواطنين في قطاع غزة، ما يعني مزيدًا من تكريس حالة التمييز الجغرافي التي تعتمدها الحكومة بين المواطنين في الضفة الغربية وغزة.

وأوضح أن المطلوب من الحكومة، اعتماد معايير أكثر شفافية ونزاهة، تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتابع "ليس أدعى وأهم من إنصاف العمال في قطاع غزة الذين يعيشون أوضاعًا صعبة تسببت لهم بمعاناة مركّبة جرّاء الحصار، وتداعيات جائحة "كورونا".

وكانت وزارة العمل في رام الله قد أعلنت أمس، عن موعد صرف مساعدات منحة متضرري كورونا، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وأوضحت أن آلية التوزيع ستكون على دفعات، بواقع 700 شيقل لكل مستفيد.