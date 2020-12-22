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جيش الاحتلال يعزز فرقة تضم قوات قتالية في الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:08 - 22 ديسمبر 2020
قوات الاحتلال في الضفة المحتلة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة المحتلة (ارشيف)
تقارير
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قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيز فرقة جديدة تضم قوات قتالية في الضفة المحتلة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه "في إطار التقييم المستمر للوضع في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز فرقة الضفة بقوات قتالية بهدف حماية المستوطنات والمحاور في المنطقة".

وأضاف لقد "قررنا الحد من مغادرة المقاتلين في الفرقة اعتبارًا من اليوم".

يشار إلى أن كافة مدن ومحافظات الضفة المحتلة تشهد حالة من التوتر الشديد في هذه الفترة، خاصة أن هجمات المستوطنين واعتداءات تصاعدت ضد الفلسطينيين، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو.

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