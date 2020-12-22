يبحث المواطنين في سلطنة عمان عن رابط منصة منظرة التعليمية و جوجل كلاس روم منصة عمان 2020 ، وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير مقالة لتوفير الروابط مع خطوات طرق التسجيل بالمنصات حيث عمدت عُمان في الفترة الأخيرة إلى اطلاق المنصات الالكترونية وتطبيق تقنية التعليم عن بعد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية التي علقت التعليم الوجاهي .

وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على رابط منصة منظرة التعليمية وجوجل كلاس روم منصة عمان 1442 – 2020 ، وتكون تلك المنصات الالكترونية بديل لحضور الطلبة في التعليم الوجاهي لتلقي دروسهم في المدارس عن بعد حيث يتم الحصول على المادة العلمية منه من خلال نظام التعليم عن بعد من المنازل وذلك حرصا على سلامة وصحة الطلاب المعلمين من الإصابة بالوباء .

وزارة التعليم والتعليم في سلطنة عمان ، طالب في بيان لها قد نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي ، الطلاب بضرورة تسجيل الدخول إلى منصة منظرة التعليمية وكوكل كلاس روم للتعليم عن بعد من أجل الحصول على تعليمهم وأداء واجبهم العلمي من خلاله و عبر (منصة منظرة) الأكثر آمنًا وحمايةً من الإصابة بفيروس (كوفيد-19).

متابعة الدروس والمنهاج عبر منصة منظرة وجوجل روم التعليمية :

ومن المزايا التي تتمتع بها منصة منظرة وجوجل كلاس روم التعليمية ، أنها تقدم روم شروحات مدعومة بالفيديو للدروس لاستفادة الطلاب منها .

ومن المزايا أيضًا أن تلك المنصات يمكن للطلاب تحميل الكتب والمناهج التعليمية الخاصة بهم ومتابعة دروسهم عن العام الدراسي الجديد وحضور الحصص التعليمية عبر الفيديو حيث تكون محاكيه لنظام التدريس بالفصول الدراسية لما فيها من التفاعل مع المدرس والطالب .

تعرف على خطوات تسجيل الدخول على منصة منظرة جوجل كلاس روم التعليمية :

أولاً: يترتب على الطالب الدخول والاستفادة من منصة كلاس روم ومنظرة. وللوصول إلى الرابط ( اضغط هنا ).

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، يقوم الطالب بالدخول إلى منصـة كلاس روم ومنظرة عبر الانترنت من خلال الرابط الموضح بالأعلى.

ثالثًا: ثم الضغط علي تسجيل الدخول، وبعدها يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني الخاص به.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة : يترتب الدخول بتاريخ ميلاده ثم كتابة رمز التحقيق وأخيرا يقوم الطالب بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.