أول دولة عربية تصلها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. "من هي" ؟

اشتبهت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، بوجود أربعة حالات مصابة بالسلالة الجديدة من عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19)، قادمة من بريطانيا.

وأوضحت صحة سلطنة عُمان، أنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات المصابة الجديدة.

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا،

وأكد وزير الصحة العُماني، أحمد بن محمد السعيدي، أن وزارته تجري دراسة للتأكد من وجود ٤ حالات قادمة من بريطانيا.

وأشار السعيدي، إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من "كوفيد 19" أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم.

وقال وزير الصحة: إن "اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها نفس الاستجابة كما للفيروس الأم، وفقا لوكالة الأنباء العمانية".

يوم الخميس الماضي، أعلت وزارة الصحة في سلطنة عُمان أنه ستصل السلطنة 15 ألفا و600 جرعة من اللقاح، على أن تصل حوالي 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير المقبل،.

وجاءت السلالة الجديدة من الوباء عن طريق شخص في منطقة "كنت" جنوب شرق إنجلترا، وهو يعد بذلك أول من نقل "النسخة الجديدة" من كورونا إلى الآخرين في سبتمبر الماضي، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين.